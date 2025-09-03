Air Jordan Legacy 312 Low
男子运动鞋
¥1,099
酷炫混搭，谁人不爱？Air Jordan Legacy 312 Low 男子运动鞋将 AJ1、AJ3 和 Nike Air Alpha Force 的经典设计元素巧妙糅合，塑就不凡型格；巧妙致意芝加哥区号 312，旨在致敬迈克尔·乔丹篮球时代。结合优质皮革与合成材质组合鞋面和 Nike Air 缓震配置，开启传奇时代。
- 显示颜色： 白色/白色/氢蓝/太空灰
- 款式： HQ1190-101
其他细节
- Wings 标志和整体设计借鉴自 AJ1
- 中足固定带设计汲取自 Nike Air Alpha Force，带来出色支撑力，塑就出众风范
- 后跟搭载 Nike Air 缓震配置，缔造出众缓震效果
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
