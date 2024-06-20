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      Air Jordan Legacy 312 Low

      AJ312 大童运动童鞋

      ¥849

      Air Jordan Legacy 312 Low 大童运动童鞋巧妙致意芝加哥区号 312，旨在向 MJ 的经典传承致敬。匠心设计依托现代手法将经典 Jordan 元素混搭。

      • 显示颜色： 白色/黑/冷灰/氧化绿
      • 款式： CD9054-131

      尺寸与尺码

      产品尺寸(单位:cm)

      35.5: 鞋内长 23.3

      36: 鞋内长 23.7

      36.5: 鞋内长 24.1

      37.5: 鞋内长 24.6

      38: 鞋内长 25

      38.5: 鞋内长 25.4

      39: 鞋内长 25.8

      40: 鞋内长 26.3

      *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

      免费配送和退换货

      部分城市提供当日达、次日达服务。

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      退换货政策例外情况

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