 
Air Jordan Mule 高尔夫一脚蹬运动鞋 - 海星橙/帆白/黑

Air Jordan Mule

高尔夫一脚蹬运动鞋

28% 折让

不论是在大展身手后尽情放松，还是为再次征服球场做好准备，此款 Air Jordan Mule 高尔夫一脚蹬运动鞋皆可轻松拿捏，助你畅享赛前赛后时光。该鞋款易于穿脱，醒目独特，彰显经典 Jordan 风范，缔造非凡舒适感受。


  • 显示颜色： 海星橙/帆白/黑
  • 款式： FJ1214-800

Air Jordan Mule

28% 折让

不论是在大展身手后尽情放松，还是为再次征服球场做好准备，此款 Air Jordan Mule 高尔夫一脚蹬运动鞋皆可轻松拿捏，助你畅享赛前赛后时光。该鞋款易于穿脱，醒目独特，彰显经典 Jordan 风范，缔造非凡舒适感受。

一脚蹬运动鞋风格

一脚蹬运动鞋风格结构设计，在停车场脱下钉鞋后可轻松穿入此鞋款，解放双手，亦可从鞋柜里轻松拿取，助你快速奔赴商店。

舒适泡绵

舒适泡绵鞋垫，塑就出众缓震性能，是赛前奔波和后九洞拿下多个小鸟球后休闲放松的理想之选。

匠心鞋舌

加垫鞋舌设计，令鞋款易于穿脱，在前往俱乐部会所的途中有助减少移位。

其他细节

  • 优质鞋面，鞋头融入打孔设计，缔造出众透气性
  • 橡胶外底设计，在球场内外铸就非凡抓地力

产品细节

  • 显示颜色： 海星橙/帆白/黑
  • 款式： FJ1214-800

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。