山峰白/浅灰/帆白/微粒玫瑰红

Air Jordan Skyline Low 女子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，适合日常穿搭。这款鞋沿袭了你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和鞋面缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿的混合材料，适合多种穿搭。


  • 显示颜色： 山峰白/浅烟灰/帆白/黑
  • 款式： IQ0704-101

其他细节

  • 皮革和织物组合鞋面，经久耐穿，结构感出众
  • Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验

产品细节

  • 橡胶抓地设计
  • 泡绵中底
