Air Jordan Skyline Low
男子运动鞋
¥699
Air Jordan Skyline Low 男子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，适合日常穿搭。这款鞋沿袭了你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿的混合材料，适合不同穿搭。
- 显示颜色： 山峰白/浅烟灰/浅灰/黑
- 款式： IM2055-101
Air Jordan Skyline Low
¥699
Air Jordan Skyline Low 男子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，适合日常穿搭。这款鞋沿袭了你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿的混合材料，适合不同穿搭。
其他细节
- 优质材质组合鞋面，经久耐穿，结构感出众
- Nike Air 技术，塑就缓震迈步体验
产品细节
- 橡胶抓地设计
- 泡绵中底
- 显示颜色： 山峰白/浅烟灰/浅灰/黑
- 款式： IM2055-101
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。