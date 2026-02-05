Air Jordan Skyline Low 男子运动鞋的灵感源自经典 Jordan 风格，将篮球传统带到场外，适合日常穿搭。这款鞋沿袭了你所熟知和喜爱的细节，例如后跟的品牌标志和缝制耐克勾设计，以及后跟的内嵌式 Air 缓震技术和耐穿的混合材料，适合不同穿搭。

显示颜色： 山峰白/浅烟灰/浅灰/黑

款式： IM2055-101