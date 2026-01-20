Nike Air Max 270 By You

¥1,399

作为 Nike 首创休闲型 Air Max 鞋款，Nike Air Max 270 By You 女子运动鞋为可定制版，带来时尚舒适的穿着感受和出众的格调。鞋款设计灵感源自 Air Max 经典，搭配大型窗口和你选择的配色，彰显 Nike 的出众创新。

基本材料

从皮革与织物鞋面开始，任选丰富配色，还可定制耐克勾标志与后饰片。

玩转缤纷色彩

简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！

秀出自我

名字首字母、昵称、或其他个人信息至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。