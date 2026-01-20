 
Nike Air Max 270 By You 专属定制女子运动鞋 - 多色/多色

Nike Air Max 270 By You

专属定制女子运动鞋

¥1,399

作为 Nike 首创休闲型 Air Max 鞋款，Nike Air Max 270 By You 女子运动鞋为可定制版，带来时尚舒适的穿着感受和出众的格调。鞋款设计灵感源自 Air Max 经典，搭配大型窗口和你选择的配色，彰显 Nike 的出众创新。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ8028-900

Nike Air Max 270 By You

¥1,399

作为 Nike 首创休闲型 Air Max 鞋款，Nike Air Max 270 By You 女子运动鞋为可定制版，带来时尚舒适的穿着感受和出众的格调。鞋款设计灵感源自 Air Max 经典，搭配大型窗口和你选择的配色，彰显 Nike 的出众创新。

基本材料

从皮革与织物鞋面开始，任选丰富配色，还可定制耐克勾标志与后饰片。

玩转缤纷色彩

简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！

秀出自我

名字首字母、昵称、或其他个人信息至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。

其他细节

  • Air Max 270 缓震配置，缔造出众缓震的日常穿着体验
  • 织物鞋面，轻盈贴合，透气非凡
  • 泡绵中底，柔软舒适
  • 弹性内衬和靴式设计，打造个性化贴合感。
  • 外底搭配橡胶设计，塑就强劲抓地力与出色耐穿性

产品细节

  • 网眼布细节
  • 两片式中底
  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ8028-900

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。