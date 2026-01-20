Nike Air Max 270 By You
专属定制男子运动鞋
¥1,399
作为 Nike 首创休闲型 Air Max 鞋款，Nike Air Max 270 By You 女子运动鞋为可定制版，带来时尚舒适的穿着感受和出众的格调。鞋款设计灵感源自 Air Max 经典，搭配大型窗口和你选择的配色，彰显 Nike 的出众创新。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ8027-900
基本材料
从皮革与织物鞋面开始，任选丰富配色，还可定制耐克勾标志与后饰片。
玩转缤纷色彩
简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！
秀出自我
名字首字母、昵称、或其他个人信息至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。
其他细节
- Air Max 270 缓震配置，缔造出众缓震的日常穿着体验
- 织物鞋面，轻盈贴合，透气非凡
- 泡绵中底，柔软舒适
- 弹性内衬和靴式设计，打造个性化贴合感。
- 外底搭配橡胶设计，塑就强劲抓地力与出色耐穿性
产品细节
- 网眼布细节
- 两片式中底
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
