Nike Air Max 90 EasyOn
幼童易穿脱运动鞋
30% 折让
如何摆脱系鞋带的烦扰，又保留鞋带外观设计。 很简单！ Nike Air Max 90 EasyOn 幼童易穿脱运动鞋以 90 年代经典鞋款为蓝本，巧糅易穿脱设计，顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣固定带，帮助小宝贝快速稳固双足，无需系带，立即出发，开启美好一天。
- 显示颜色： 白色/尘光子色/爆炸绿黄/浅烟灰
- 款式： IH1417-130
Nike Air Max 90 EasyOn
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如何摆脱系鞋带的烦扰，又保留鞋带外观设计。 很简单！ Nike Air Max 90 EasyOn 幼童易穿脱运动鞋以 90 年代经典鞋款为蓝本，巧糅易穿脱设计，顶部外侧鞋眼搭配魔术贴粘扣固定带，帮助小宝贝快速稳固双足，无需系带，立即出发，开启美好一天。
其他细节
- Nike EasyOn 设计方便实用，便于小宝贝们自行穿脱，让他们可以专注畅玩
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，帮助小宝贝轻松拉开鞋口，快速穿脱，同时打造稳固贴合感受
- 可视 Air Max 缓震配置，赋予稚嫩双足出众缓震效果
- 橡胶外底融入华夫格底纹，铸就非凡抓地力，彰显经典风范
- 外底融入弯曲凹槽，铸就自然流畅的迈步体验
产品细节
- 弹性鞋带
- 后跟提拉设计
- 显示颜色： 白色/尘光子色/爆炸绿黄/浅烟灰
- 款式： IH1417-130
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
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