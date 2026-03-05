不为谁左右。Air Max 95 不追随潮流，而是引领潮流。Air Max 95 是 Air Max 系列里打破既有 AM 外观的鞋款。Nike Air Max 95 "Big Bubble" 大童运动鞋忠于 1995 元年设计，重校后跟 Air 气垫，让你的每一步再现标志性回弹。以人体结构为灵感，鞋面采用透气网眼布。带有弯曲凹槽设计的橡胶外底，让你全天自在行动。三十年后的今天，它依然保留着一贯的叛逆精神、先进技术和非凡的舒适体验。

显示颜色： 黑/煤黑/浅石黑/霓虹黄

款式： HF7054-050