Air Max 95 起初从人体构造中汲取灵感，呈现别致的波浪形分层设计。不为谁左右。此款 Nike Air Max 95 "Big Bubble" 女子运动鞋忠于 1995 元年设计，重校后跟 Air 气垫，让你的每一步再现标志性回弹。鞋面交织合成材质和透气网眼布与可视 Air Max 缓震配置巧妙结合，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。带有弯曲凹槽设计的橡胶外底，让你全天自在行动。

显示颜色： 黑/煤黑/浅石黑/霓虹黄

款式： IO9926-001