 
Nike Air Max 95 Big Bubble 男子运动鞋 - 白色/金属银/黑曜石色/速度红

Nike Air Max 95 Big Bubble

男子运动鞋

¥1,199
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以标志性的街头风格力挺英格兰队，在这项足球运动盛大的舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max 95 Big Bubble 男子运动鞋采用别致的波浪形分层设计，搭载可视 Air Max 缓震配置，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。该鞋款饰有英格兰足球队队徽，向“三狮军团”致敬。


  • 显示颜色： 白色/金属银/黑曜石色/速度红
  • 款式： IQ0176-100

Nike Air Max 95 Big Bubble

¥1,199

以标志性的街头风格力挺英格兰队，在这项足球运动盛大的舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max 95 Big Bubble 男子运动鞋采用别致的波浪形分层设计，搭载可视 Air Max 缓震配置，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。该鞋款饰有英格兰足球队队徽，向“三狮军团”致敬。

其他细节

  • 鞋款设计灵感源自人体构造：中底对应脊柱，鞋面分层设计代表肌肉，系带系统对应肋骨
  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
  • 可视 Air Max 缓震配置，轻盈缓震
  • 中底和外底融入弯曲凹槽设计，带来无拘运动体验

产品细节

  • 泡棉中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/金属银/黑曜石色/速度红
  • 款式： IQ0176-100

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