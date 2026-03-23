以标志性的街头风格力挺英格兰队，在这项足球运动盛大的舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max 95 Big Bubble 男子运动鞋采用别致的波浪形分层设计，搭载可视 Air Max 缓震配置，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。该鞋款饰有英格兰足球队队徽，向“三狮军团”致敬。

以标志性的街头风格力挺英格兰队，在这项足球运动盛大的舞台上尽情表达热爱。这款 Nike Air Max 95 Big Bubble 男子运动鞋采用别致的波浪形分层设计，搭载可视 Air Max 缓震配置，塑就分层外观，同时缔造非凡舒适感受。该鞋款饰有英格兰足球队队徽，向“三狮军团”致敬。

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