不为谁左右。Nike Air Max 95 OG 男子运动鞋忠于 1995 元年设计，重校后跟 Air 气垫，让你的每一步再现标志性回弹。以人体结构和 90 年代运动美学汲取设计灵感，交织透气网眼布，巧妙融合出众舒适感受与利落风格。波浪形分层设计，可为不同造型带来自然流畅风范，后跟和前足搭配可视 Air Max 缓震配置，塑就性能出众的舒适体验。带有弯曲凹槽设计的橡胶外底，让你全天自在行动。

显示颜色： 黑/冷灰/霓虹黄

款式： HM4740-001