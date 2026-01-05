 
Nike Air Max Alpha Trainer 6 男子训练鞋 - 山峰白/浅银/海藻绿/海藻绿

35% 折让

Nike Air Max Alpha Trainer 6 男子训练鞋既舒适又耐穿，助你轻松应对严苛训练。平坦鞋底设计，助你自信设立并达成目标。耐穿后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，提供出色稳定性，助你全力开练。


  • 显示颜色： 山峰白/浅银/海藻绿/海藻绿
  • 款式： FQ1833-108

出众稳定

恰到好处的支撑效果，缔造稳固脚感。精心调整的支撑效果结合匠心排布的缓震配置，铸就稳固迈步体验。后跟 Air Max 缓震配置，铸就出色稳定性。平坦鞋底融入出众橡胶底纹，塑就出色稳定性和抓地力。

出色缓震

泡绵中底搭配后跟 Air Max 缓震配置，为双足缔造出众缓震效果。加垫泡绵鞋口，助力自由转换动作。

柔韧灵活

中底和外底柔韧灵活，助力自如畅动。前足凹槽专为弓箭步设计。

出众抓地

外底橡胶向上包覆鞋侧，在侧向运动中有助稳固双足。

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。