Nike Air Max Alpha Trainer 6

¥419 ¥649 35% 折让

Nike Air Max Alpha Trainer 6 男子训练鞋既舒适又耐穿，助你轻松应对严苛训练。平坦鞋底设计，助你自信设立并达成目标。耐穿后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，提供出色稳定性，助你全力开练。

出众稳定

恰到好处的支撑效果，缔造稳固脚感。精心调整的支撑效果结合匠心排布的缓震配置，铸就稳固迈步体验。后跟 Air Max 缓震配置，铸就出色稳定性。平坦鞋底融入出众橡胶底纹，塑就出色稳定性和抓地力。

出色缓震

泡绵中底搭配后跟 Air Max 缓震配置，为双足缔造出众缓震效果。加垫泡绵鞋口，助力自由转换动作。

柔韧灵活

中底和外底柔韧灵活，助力自如畅动。前足凹槽专为弓箭步设计。

出众抓地

外底橡胶向上包覆鞋侧，在侧向运动中有助稳固双足。