 
Nike Air Max Bia 大童运动鞋 - 黑/皇家蓝

Nike Air Max Bia

大童运动鞋

18% 折让
黑/皇家蓝
中柔粉/苍野灰/白色
白色/狼灰/黑

Nike Air Max Bia 大童运动鞋焕新演绎 Air Max 风格。鞋面采用网眼设计，助你保持干爽；可视 Air Max 缓震配置，塑就回弹迈步体验。系上鞋带，即刻启程。


  • 显示颜色： 黑/皇家蓝
  • 款式： IF2629-004

Nike Air Max Bia

18% 折让

Nike Air Max Bia 大童运动鞋焕新演绎 Air Max 风格。鞋面采用网眼设计，助你保持干爽；可视 Air Max 缓震配置，塑就回弹迈步体验。系上鞋带，即刻启程。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面透气出众，结合模压覆面，经久耐穿
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 柔软泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底融入华夫格底纹搭配弯曲凹槽设计，塑就自然流畅的迈步体验

产品细节

  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
  • 显示颜色： 黑/皇家蓝
  • 款式： IF2629-004

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。