Nike Air Max Bia
大童运动鞋
22% 折让
Nike Air Max Bia 大童运动鞋焕新演绎 Air Max 风范。鞋面采用网眼设计帮助保持干爽，可视 Air Max 缔造回弹迈步体验。系上鞋带，随心畅行。
- 显示颜色： 游戏宝蓝/黑/白色
- 款式： IF2629-400
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面透气出众，搭配模压覆面，经久耐穿
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供出众的支撑效果
- 柔软泡绵中底，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底融入华夫格底纹搭配弯曲凹槽设计，塑就自然流畅的迈步体验
产品细节
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
