Nike Air Max Bia

10% 折让

时尚轻便的 Nike Air Max Bia 婴童运动鞋专为稚嫩双足打造。匠心设计鞋头空间，为小宝宝的双脚提供充足的活动空间，弹性鞋带搭配魔术贴粘扣，便于稚嫩双足轻松穿脱。

其他细节

  • 后跟搭载 Air Max 缓震配置，塑就回弹缓震的迈步体验
  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
  • 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱

产品细节

  • 泡绵中底
  • 后跟提拉设计
  • 弹性鞋带
  • 显示颜色： 白色/杉木浅蓝灰/浅品红
  • 款式： II9946-103

