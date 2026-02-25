Nike Air Max Bia
婴童运动鞋
10% 折让
时尚轻便的 Nike Air Max Bia 婴童运动鞋专为稚嫩双足打造。匠心设计鞋头空间，为小宝宝的双脚提供充足的活动空间，弹性鞋带搭配魔术贴粘扣，便于稚嫩双足轻松穿脱。
- 显示颜色： 白色/杉木浅蓝灰/浅品红
- 款式： II9946-103
其他细节
- 后跟搭载 Air Max 缓震配置，塑就回弹缓震的迈步体验
- 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气
- 弹性鞋带搭配魔术贴粘扣固定带设计，便于穿脱
产品细节
- 泡绵中底
- 后跟提拉设计
- 弹性鞋带
