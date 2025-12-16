 
Air Max Bia 幼童运动鞋 - 黑/白色/煤黑/大学红

¥429
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Air Max Bia 幼童运动鞋时尚、透气、回弹出众，集多种优点于一身。专为小宝宝的双足而设计，匠心鞋头，为足部提供充裕活动空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣，便于穿脱。鞋面采用透气网眼设计和 Air Max 缓震配置，让小宝贝尽情畅玩。


  • 显示颜色： 黑/白色/煤黑/大学红
  • 款式： II9945-005

Air Max Bia 幼童运动鞋时尚、透气、回弹出众，集多种优点于一身。专为小宝宝的双足而设计，匠心鞋头，为足部提供充裕活动空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣，便于穿脱。鞋面采用透气网眼设计和 Air Max 缓震配置，让小宝贝尽情畅玩。

其他细节

  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 魔术贴粘扣
  • 后跟提拉设计
