Air Max Bia
幼童运动鞋
¥429
Air Max Bia 幼童运动鞋时尚、透气、回弹出众，集多种优点于一身。专为小宝宝的双足而设计，匠心鞋头，为足部提供充裕活动空间，搭配弹性鞋带和魔术贴粘扣，便于穿脱。鞋面采用透气网眼设计和 Air Max 缓震配置，让小宝贝尽情畅玩。
- 显示颜色： 黑/白色/煤黑/大学红
- 款式： II9945-005
其他细节
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 魔术贴粘扣式固定带结合弹性鞋带，打造宽敞鞋口，令鞋款便于穿脱
产品细节
- 弹性鞋带
- 魔术贴粘扣
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
