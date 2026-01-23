 
Nike Air Max Bia 男子运动鞋 - 白色/狼灰/黑

白色/狼灰/黑
黑/白色/煤黑/大学红

Nike Air Max Bia 男子运动鞋缔造舒适感受，彰显出众风范。利落网眼细节，帮助双足保持干爽；后跟搭载 Air Max 缓震配置，塑就回弹迈步体验。系上鞋带，随心畅行。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/黑
  • 款式： IO9416-100

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，透气耐穿
  • 后跟配备 Air Max 气垫，轻盈缓震
  • 橡胶华夫格外底，铸就非凡抓地力，彰显经典风范

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
