Nike Air Max Bolt

大童运动鞋

¥569

展现对 Air 缓震配置的热爱。Nike Air Max Bolt 大童运动鞋鞋底加入 Air 缓震技术，出众鞋款不容错过。此外，此款日常运动鞋支撑性出众，舒适非凡，令孩子在玩耍时自信满满。

  • 显示颜色： 黑/暗烟灰/冲击绿/金属铬色
  • 款式： CW1626-006

尺寸与尺码

产品尺寸(单位:cm)

35.5: 鞋内长 23.8

36: 鞋内长 24.3

36.5: 鞋内长 24.6

37.5: 鞋内长 25

38: 鞋内长 25.6

38.5: 鞋内长 25.9

39: 鞋内长 26.2

40: 鞋内长 26.8

*因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
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