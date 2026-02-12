Nike Air Max Dawn

¥689 ¥849 18% 折让

Nike Air Max Dawn 女子运动鞋气垫缓震老爹鞋根植于 Nike 运动传承，尽显复古魅力。合成材质与织物组合鞋面，与简洁利落的同色调美学设计相得益彰。柔软泡绵结合后跟经典 Air Max 缓震配置，打造出众型格，令你畅享舒适穿着体验。

其他细节 设计线条再现经典运动鞋外观，彰显运动美学风范

复古胶囊形状窗口，让 Air 缓震配置清晰可见

柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能

耐穿外底搭配锯齿状底纹，提供强劲抓地力

产品细节 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/大气浅粉/山峰白

款式： DM8261-001