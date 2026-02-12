Nike Air Max Dawn
女子运动鞋气垫缓震老爹鞋
18% 折让
Nike Air Max Dawn 女子运动鞋气垫缓震老爹鞋根植于 Nike 运动传承，尽显复古魅力。合成材质与织物组合鞋面，与简洁利落的同色调美学设计相得益彰。柔软泡绵结合后跟经典 Air Max 缓震配置，打造出众型格，令你畅享舒适穿着体验。
- 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/大气浅粉/山峰白
- 款式： DM8261-001
Nike Air Max Dawn
18% 折让
Nike Air Max Dawn 女子运动鞋气垫缓震老爹鞋根植于 Nike 运动传承，尽显复古魅力。合成材质与织物组合鞋面，与简洁利落的同色调美学设计相得益彰。柔软泡绵结合后跟经典 Air Max 缓震配置，打造出众型格，令你畅享舒适穿着体验。
其他细节
- 设计线条再现经典运动鞋外观，彰显运动美学风范
- 复古胶囊形状窗口，让 Air 缓震配置清晰可见
- 柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
- 耐穿外底搭配锯齿状底纹，提供强劲抓地力
产品细节
- 显示颜色： 幻影灰白/浅骨色/大气浅粉/山峰白
- 款式： DM8261-001
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。