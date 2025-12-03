 
Nike Air Max Dawn 女子运动鞋 - 山峰白/化石石灰/浅茜草根褐/大气浅粉

Nike Air Max Dawn

女子运动鞋

24% 折让

穿上 Nike Air Max Dawn 女子运动鞋，畅享舒适迈步体验。缝制覆面忠实呈现复古跑步鞋设计；粉色混搭经典中性配色，带来亮丽新颖色彩。后跟搭载可视 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。


  • 显示颜色： 山峰白/化石石灰/浅茜草根褐/大气浅粉
  • 款式： DR7875-100

其他细节

  • 设计线条沿用复古跑步鞋运动外观，再现经典人气造型
  • Air Max 缓震配置，缔造非凡舒适脚感
  • 复古胶囊形状窗口，焕新呈现 Air Max 缓震配置，缔造醒目风范
  • 橡胶外底搭配波浪形底纹，缔造出色抓地力和耐穿性

产品细节

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。