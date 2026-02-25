Nike Air Max Dawn

¥699 ¥899 22% 折让

穿上舒适经典的 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，迈入时尚新纪元。该鞋款设计灵感源自田径运动，将复古跑步美学与大地中性色调、花卉装饰和出众配色巧妙结合，塑就集复古风格与时尚格调于一体的运动风范。搭载 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。

其他细节 设计线条沿袭经典人气外观，呈现出众运动风范

鞋底加入 Air Max 缓震技术，巧搭复古胶囊形状窗口和柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能

外底搭配锯齿状底纹，带来出众抓地力和耐穿性

产品细节 后跟提拉设计

后跟夹

显示颜色： 椰奶色/化石灰/神秘深海蓝/小径红

款式： DV1487-162