Nike Air Max Dawn
男子运动鞋
¥899
穿上 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，打造出众型格，迎接美好的一天。利落鞋面采用柔软翻毛皮和透气织物匠心制成，尽显运动风范。设计线条沿袭经典人气外观，搭配刺绣设计耐克勾勾标志，焕新演绎 Nike 经典鞋款。
- 显示颜色： 帆白/白色/沙堆白/健身红
- 款式： DQ4976-161
其他细节
- 后跟可视 Air Max 缓震配置巧搭复古胶囊形状窗口，结合柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
- 沿袭经典 Nike 风格，结合缝制覆面，塑就利落外观和运动风范
- 外底搭配锯齿状底纹，带来出众抓地力和耐穿性，缔造别致外观，塑就柔软迈步体验
产品细节
- 后跟提拉设计
- 后跟夹有助打造出色稳定性，缔造经典外观
Nike Air Max 起源
1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
