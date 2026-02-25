 
Nike Air Max Dawn 男子运动鞋 - 帆白/白色/沙堆白/健身红

Nike Air Max Dawn

男子运动鞋

22% 折让

穿上 Nike Air Max Dawn 男子运动鞋，打造出众型格，迎接美好的一天。利落鞋面采用柔软翻毛皮和透气织物匠心制成，尽显运动风范。设计线条沿袭经典人气外观，搭配刺绣设计耐克勾勾标志，焕新演绎 Nike 经典鞋款。


  • 显示颜色： 帆白/白色/沙堆白/健身红
  • 款式： DQ4976-161

其他细节

  • 后跟可视 Air Max 缓震配置巧搭复古胶囊形状窗口，结合柔软泡绵中底，铸就出众缓震性能
  • 沿袭经典 Nike 风格，结合缝制覆面，塑就利落外观和运动风范
  • 外底搭配锯齿状底纹，带来出众抓地力和耐穿性，缔造别致外观，塑就柔软迈步体验

产品细节

  • 后跟提拉设计
  • 后跟夹有助打造出色稳定性，缔造经典外观
Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。