Nike Air Max Dawn

¥849

Nike Air Max Dawn 男子运动鞋采用清新醒目配色，为复古运动人气鞋款注入活力，尽显运动复古风范。 透气织物，将复古跑步风范与前卫细节巧妙糅合；舒适泡绵中底搭配 Air Max 缓震配置，让你迎接美好的一天。

Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。 1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。 此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。