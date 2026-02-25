Nike Air Max Dn Roam

¥1,039 ¥1,299 20% 折让

不为谁左右。Nike Air Max Dn Roam 男子漫游气垫运动鞋在各种环境下，都力求带给你超乎寻常的舒适脚感。拒水拉链覆面设计，让干爽一路随行；Nike Storm Tread 外底，让你自如穿行多变天气。Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室结构，让气体随步伐而动，塑造顺畅到底的丝滑体验。

出色包覆 内衬设计提供出色支撑力；拒水拉链覆面可包覆鞋带，帮助应对不良天气因素。 非凡抓地 橡胶外底将 Nike Storm Tread 和弯曲凹槽巧妙结合，铸就可驾驭多种地面的强劲抓地力。 出众耐穿 织物与合成材质组合鞋面搭配鞋头橡胶设计，塑就出众外观和耐穿性。 出众运动体验 Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。