Nike Air Max Dn Roam
男子漫游气垫运动鞋
20% 折让
不为谁左右。Nike Air Max Dn Roam 男子漫游气垫运动鞋在各种环境下，都力求带给你超乎寻常的舒适脚感。拒水拉链覆面设计，让干爽一路随行；Nike Storm Tread 外底，让你自如穿行多变天气。Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室结构，让气体随步伐而动，塑造顺畅到底的丝滑体验。
- 显示颜色： 大学灰/加农绿/黑/浅柠檬黄
- 款式： HQ8605-003
出色包覆
内衬设计提供出色支撑力；拒水拉链覆面可包覆鞋带，帮助应对不良天气因素。
非凡抓地
橡胶外底将 Nike Storm Tread 和弯曲凹槽巧妙结合，铸就可驾驭多种地面的强劲抓地力。
出众耐穿
织物与合成材质组合鞋面搭配鞋头橡胶设计，塑就出众外观和耐穿性。
出众运动体验
Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。
产品细节
- 提拉设计
- 反光品牌标志
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
