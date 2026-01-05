 
Nike Air Max Dn Roam 男子漫游气垫运动鞋 - 黑/军裤卡其/石色/金属银

Nike Air Max Dn Roam

男子漫游气垫运动鞋

黑/军裤卡其/石色/金属银
大学灰/加农绿/黑/浅柠檬黄

Nike Air Max Dn Roam 男子漫游气垫运动鞋经焕新打造，能适应不同天气，助你自信炸街。在保留 Dynamic Air 缓震系统的同时，我们添加了拒水拉链覆面和 Nike Storm Tread，提供可靠的包覆效果和抓地力。


  • 显示颜色： 黑/军裤卡其/石色/金属银
  • 款式： HQ8605-002

出色包覆

内衬设计提供出色支撑力；拒水拉链覆面可包覆鞋带，帮助应对不良天气因素。

非凡抓地

橡胶外底将 Nike Storm Tread 和弯曲凹槽巧妙结合，铸就可驾驭多种地面的强劲抓地力。

出众耐穿

织物与合成材质组合鞋面搭配鞋头橡胶设计，塑就出众外观和耐穿性。

出众运动体验

Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。

产品细节

  • 提拉设计
  • 反光品牌标志
