Nike Air Max Dn Roam
男子漫游气垫运动鞋
¥1,299
Nike Air Max Dn Roam 男子漫游气垫运动鞋经焕新打造，能适应不同天气，助你自信炸街。在保留 Dynamic Air 缓震系统的同时，我们添加了拒水拉链覆面和 Nike Storm Tread，提供可靠的包覆效果和抓地力。
- 显示颜色： 土绿/Sky J 浅橄榄黄/黑/火焰粉
- 款式： HQ8605-300
出色包覆
内衬设计提供出色支撑力；拒水拉链覆面可包覆鞋带，帮助应对不良天气因素。
非凡抓地
橡胶外底将 Nike Storm Tread 和弯曲凹槽巧妙结合，铸就可驾驭多种地面的强劲抓地力。
出众耐穿
织物与合成材质组合鞋面搭配鞋头橡胶设计，塑就出众外观和耐穿性。
出众运动体验
Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。
产品细节
- 提拉设计
- 反光品牌标志
