Nike Air Max Dn Winterized 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹缓震的迈步体验。采用未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，以非凡脚感迈出现实。

出众视觉效果。鞋底后跟采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供恰到好处的支撑效果，回弹舒适。

该匠心鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。即刻上脚，去演唱会现场尽情舞动。

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)

划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。

未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。