Nike Air Max Dn Winterized
男子运动鞋
10% 折让
Nike Air Max Dn Winterized 男子运动鞋采用由两组加压气室组成的 Dynamic Air 缓震配置系统，塑就回弹缓震的迈步体验。采用未来主义设计，缔造舒适穿着感受。即刻上脚，以非凡脚感迈出现实。
- 显示颜色： 幻影灰白/黑
- 款式： HV4528-001
出众运动体验
Dynamic Air 缓震配置系统采用两组加压气室。后部气室气压充足，营造稳固感受；前部气室气压较低，缔造柔软脚感。每组气室内的气压水平随迈步动作灵活调整，塑就顺畅过渡体验。
活力畅动
该匠心鞋款采用出众回弹设计，缔造舒适穿着感受，助你活力畅动。即刻上脚，去演唱会现场尽情舞动。
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Air Max
出众视觉效果。鞋底后跟采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供恰到好处的支撑效果，回弹舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
