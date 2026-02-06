Nike Air Max DN8 By You

¥1,599

搭载 Air 缓震配置，减轻滞重感。Nike Air Max DN8 By You 女子运动鞋为可定制鞋款，采用 Dynamic Air 系统，塑就利落轻薄版型，尽显你的个人风采。搭载 8 根融合加压技术的 Air 缓震配置，塑就回弹出众的迈步体验。带来非凡出众的运动感受。

基本材料 从皮革与织物鞋面开始，从一系列配色中挑选心仪色彩，定制耐克勾勾标志、鞋带、后跟夹等细节。 玩转缤纷色彩 简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！ 秀出自我 名字首字母、昵称、或其他个人信息至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。

其他细节 动态气室系统可随压力而自行调整每组气室中的气流，塑就专属的缓震体验

足底搭配柔软泡绵，提升舒适感受。

塑型鞋面采用轻盈网眼布，侧边融入斜切设计，露出开放式网眼布，带来出众透气性。

塑料后跟夹设计，稳固双足，塑就出众包覆效果

鞋头添加额外覆面，增强耐穿性