Nike Air Max DN8 By You

¥1,599

搭载 Air 缓震配置，减轻滞重感。Nike Air Max DN8 By You 男子运动鞋为可定制鞋款，采用 Dynamic Air 系统，塑就利落轻薄版型。搭载 8 根融合加压技术的 Air 缓震配置，塑就回弹出众的迈步体验。带来非凡出众的运动感受。

基本材料

从皮革与织物鞋面开始，从一系列配色中挑选心仪色彩，定制耐克勾勾标志、鞋带、后跟夹等细节。

玩转缤纷色彩

简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！

秀出自我

名字首字母、昵称、或其他个人信息至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。