Nike Air Max DN8 By You
专属定制男子运动鞋
¥1,599
搭载 Air 缓震配置，减轻滞重感。Nike Air Max DN8 By You 男子运动鞋为可定制鞋款，采用 Dynamic Air 系统，塑就利落轻薄版型。搭载 8 根融合加压技术的 Air 缓震配置，塑就回弹出众的迈步体验。带来非凡出众的运动感受。
- 显示颜色： 多色/多色
- 款式： IQ8016-900
基本材料
从皮革与织物鞋面开始，从一系列配色中挑选心仪色彩，定制耐克勾勾标志、鞋带、后跟夹等细节。
玩转缤纷色彩
简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！
秀出自我
名字首字母、昵称、或其他个人信息至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。
其他细节
- 动态气室系统可随压力而自行调整每组气室中的气流，塑就专属的缓震体验
- 足底搭配柔软泡绵，提升舒适感受。
- 塑型鞋面采用轻盈网眼布，侧边融入斜切设计，露出开放式网眼布，带来出众透气性。
- 塑料后跟夹设计，稳固双足，塑就出众包覆效果
- 鞋头添加额外覆面，增强耐穿性
产品细节
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
