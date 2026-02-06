 
Nike Air Max DN8 By You 专属定制男子运动鞋 - 多色/多色

Nike Air Max DN8 By You

专属定制男子运动鞋

¥1,599

搭载 Air 缓震配置，减轻滞重感。Nike Air Max DN8 By You 男子运动鞋为可定制鞋款，采用 Dynamic Air 系统，塑就利落轻薄版型。搭载 8 根融合加压技术的 Air 缓震配置，塑就回弹出众的迈步体验。带来非凡出众的运动感受。


  • 显示颜色： 多色/多色
  • 款式： IQ8016-900

搭载 Air 缓震配置，减轻滞重感。Nike Air Max DN8 By You 男子运动鞋为可定制鞋款，采用 Dynamic Air 系统，塑就利落轻薄版型。搭载 8 根融合加压技术的 Air 缓震配置，塑就回弹出众的迈步体验。带来非凡出众的运动感受。

基本材料

从皮革与织物鞋面开始，从一系列配色中挑选心仪色彩，定制耐克勾勾标志、鞋带、后跟夹等细节。

玩转缤纷色彩

简约中性色、奢华金属色、运动风经典配色或多色混搭任你选择，尽情发挥你的创造力！

秀出自我

名字首字母、昵称、或其他个人信息至多 3 个字符，助你展现个性风采。此外，你的名字也会出现在鞋盒上。

其他细节

  • 动态气室系统可随压力而自行调整每组气室中的气流，塑就专属的缓震体验
  • 足底搭配柔软泡绵，提升舒适感受。
  • 塑型鞋面采用轻盈网眼布，侧边融入斜切设计，露出开放式网眼布，带来出众透气性。
  • 塑料后跟夹设计，稳固双足，塑就出众包覆效果
  • 鞋头添加额外覆面，增强耐穿性

产品细节

