 
Nike Air Max Dn8 SE 男子运动鞋 - 黑/白色/暗灰/黑

Nike Air Max Dn8 SE

男子运动鞋

10% 折让

搭载 Air Max 缓震配置，有助减轻滞重感。Nike Air Max Dn8 SE 男子运动鞋采用 Dynamic Air 系统，塑就利落轻盈版型。搭载 8 根融合加压技术的 Air Max 缓震配置，塑就回弹出众的迈步体验，带来非凡出众的运动感受。


  • 显示颜色： 黑/白色/暗灰/黑
  • 款式： HV4525-001

非凡缓震效果

Dynamic Air 系统采用双气室设计，压力水平经过精心调适。每组气室中的气压水平可随压力而灵活调整，塑就舒适的缓震体验。

出众运动体验

Dynamic Air 系统结合橡胶外底，带来出色近地感，缔造顺畅过渡体验。足底搭配柔软泡绵，营造舒适感受。

其他细节

  • 塑料后跟夹设计，稳固双足，塑就出众包覆效果
  • 鞋头添加覆面，造就出色耐穿性

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Nike Air Max 起源

1978 年，Nike 鞋类开始采用革命性的 Air 技术。1987 年，Air Max 1 携后跟部位可视 Air 技术惊艳亮相，让鞋迷们在感受 Air 缓震配置舒适性的同时，还可一睹其真容。此后，新一代的 Air Max 运动鞋凭借其醒目的配色组合、可靠的性能表现和轻盈的缓震效果，在运动员和收藏家之间迅速走红。

