Nike Air Max Fire
大童运动鞋
33% 折让
Nike Air Max Fire 大童运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。该鞋款从经典鞋款汲取设计灵感，塑就未来感十足的利落外观。合成材质打造出色耐穿性，Air Max 缓震配置提供舒适缓震体验。
- 显示颜色： 庭蓝/黑/苍野灰
- 款式： IF2622-401
其他细节
- 透气织物与合成材质组合设计，打造轻盈舒适结构
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 泡绵中底，带来轻盈缓震性能
- 具有抓地力的橡胶外底设计，铸就非凡抓地力，助你安心畅玩
产品细节
- 经典鞋带
- 显示颜色： 庭蓝/黑/苍野灰
- 款式： IF2622-401
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
