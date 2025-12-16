Nike Air Max Fire
幼童运动鞋
¥629
Nike Air Max Fire 幼童运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。该鞋款从经典鞋款汲取设计灵感，塑就未来感十足的利落外观。合成材质打造出色耐穿性，Air Max 缓震配置提供舒适缓震体验。
- 显示颜色： 浅银灰/白色/中柔粉
- 款式： II6557-005
产品细节
- 合成材质与织物组合鞋面
- 泡绵中底
- 鞋舌和后跟采用提拉设计
- 低帮鞋口
- 弹性鞋带
- 显示颜色： 浅银灰/白色/中柔粉
- 款式： II6557-005
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
