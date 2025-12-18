 
Nike Air Max Fire 男子运动鞋 - 黑/玫瑰金/激光橙

Nike Air Max Fire

男子运动鞋

¥699
黑/玫瑰金/激光橙
荧光黄/黑/黑/暗烟灰
此产品不参加网站促销活动和折扣优惠活动。

Nike Air Max Fire 男子运动鞋时尚利落，富有支撑力，是 Air Max 系列的热门鞋款。网眼细节与合成材质组合设计，透气耐穿。后跟搭载经典 Air Max，造就缓震舒适的日常穿着体验。


  • 显示颜色： 黑/玫瑰金/激光橙
  • 款式： IR0819-001

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面经久耐穿，塑就分层外观
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 橡胶外底，带来出色耐穿性和抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 加垫鞋口
