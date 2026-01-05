Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。该鞋款采用网眼布设计、搭载 Air Max 缓震配置和包边鞋底，舒适合脚，焕新演绎元年款 Ishod 设计。即刻上脚，尽情畅滑。

出众视觉效果。鞋底后跟采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出众的支撑效果，回弹舒适。

