 
Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋 - 黑/煤黑/黑/黑

Nike Air Max Ishod

男子滑板鞋

¥699
Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。 该鞋款延续焕新理念，采用包边设计，令鞋款经久耐穿；匠心网眼布设计，结合搭载 Max Air 技术的缓震系统，焕新演绎元年款 Ishod 外观。


  • 显示颜色： 黑/煤黑/黑/黑
  • 款式： FB2393-001

其他细节

  • 外侧鞋眼覆面结合凹刻“ISHOD”和刺绣“WAIR”字样
  • 包边设计柔韧灵活，有助减少磨合时间
  • 外底融入人字形底纹，塑就出众的滑板抓附效果

产品细节

Max Air

出众视觉效果。 鞋底后跟采用视窗设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Max Air 提供出色的支撑效果，柔软舒适。

