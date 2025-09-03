Nike Air Max Ishod
男子滑板鞋
¥699
Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。 该鞋款延续焕新理念，采用包边设计，令鞋款经久耐穿；匠心网眼布设计，结合搭载 Max Air 技术的缓震系统，焕新演绎元年款 Ishod 外观。
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑/黑
- 款式： FB2393-001
Nike Air Max Ishod
¥699
Nike Air Max Ishod 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。 该鞋款延续焕新理念，采用包边设计，令鞋款经久耐穿；匠心网眼布设计，结合搭载 Max Air 技术的缓震系统，焕新演绎元年款 Ishod 外观。
其他细节
- 外侧鞋眼覆面结合凹刻“ISHOD”和刺绣“WAIR”字样
- 包边设计柔韧灵活，有助减少磨合时间
- 外底融入人字形底纹，塑就出众的滑板抓附效果
产品细节
- 显示颜色： 黑/煤黑/黑/黑
- 款式： FB2393-001
Max Air
出众视觉效果。 鞋底后跟采用视窗设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Max Air 提供出色的支撑效果，柔软舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。