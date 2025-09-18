Nike Air Max Ishod Premium 男子滑板鞋融入 90 年代经典篮球鞋的设计元素，具有出色耐穿性，助你肆意展现滑板绝技。该鞋款采用经典配色、搭载 Air Max 缓震配置和柔韧灵活的鞋底，舒适合脚，焕新演绎元年款 Ishod 设计。即刻上脚，尽情畅滑。

