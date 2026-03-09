 
Nike Air Max Moto 2K 大童运动鞋 - 黑/上升粉/泡沫粉

Nike Air Max Moto 2K

大童运动鞋

¥749

Nike Air Max Moto 2K 大童运动鞋从复古跑步鞋中汲取灵感，兼具舒适感和活力。从足底泡棉到后跟 Air Max 缓震配置，再到鞋舌和脚踝周围的衬垫，皆采用缓震设计。如果你想要时尚复古的运动鞋，Moto 2K 是理想之选。


  • 显示颜色： 黑/上升粉/泡沫粉
  • 款式： IQ9430-004

其他细节

  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 织物与合成材质组合鞋面，兼具透气性和支撑力

产品细节

  • 低帮鞋口
  • 经典鞋带
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。