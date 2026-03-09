Nike Air Max Moto 2K
大童运动鞋
¥749
Nike Air Max Moto 2K 大童运动鞋从复古跑步鞋中汲取灵感，兼具舒适感和活力。从足底泡棉到后跟 Air Max 缓震配置，再到鞋舌和脚踝周围的衬垫，皆采用缓震设计。如果你想要时尚复古的运动鞋，Moto 2K 是理想之选。
- 显示颜色： 黑/上升粉/泡沫粉
- 款式： IQ9430-004
其他细节
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 织物与合成材质组合鞋面，兼具透气性和支撑力
产品细节
- 低帮鞋口
- 经典鞋带
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
