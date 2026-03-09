Nike Air Max Moto 2K 大童运动鞋从复古跑步鞋中汲取灵感，兼具舒适感和活力。从足底泡棉到后跟 Air Max 缓震配置，再到鞋舌和脚踝周围的衬垫，皆采用缓震设计。如果你想要时尚复古的运动鞋，Moto 2K 是理想之选。

显示颜色： 黑/上升粉/泡沫粉

款式： IQ9430-004