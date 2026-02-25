Nike Air Max Moto 2K
女子运动鞋
20% 折让
Nike Air Max Moto 2K 女子运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。 皮革与织物组合材料，搭配匠心细节，同时结合 Air Max 缓震配置，共同塑就出色穿着感受。
- 显示颜色： 暗队红/红棕色/鲜亮勃艮第酒红
- 款式： IM9570-600
其他细节
- 皮革与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 泡绵中底，带来出色缓震性能
- 橡胶外底，缔造出众耐穿性和抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
Air Max
出众视觉效果。 鞋底采用窗口设计。 传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。 Air Max 提供出色的支撑效果，缓震舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
