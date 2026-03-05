Nike Air Max Moto 2K
男子运动鞋
¥999
Nike Air Max Moto 2K 男子运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。皮革、织物与反光细节和 Air Max 缓震配置相得益彰。
- 显示颜色： 亚麻/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
- 款式： IR7019-221
Nike Air Max Moto 2K
¥999
Nike Air Max Moto 2K 男子运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。皮革、织物与反光细节和 Air Max 缓震配置相得益彰。
其他细节
- 天然皮革、合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- Air Max 缓震配置舒适回弹，提供恰到好处的支撑效果
- 橡胶外底铸就非凡抓地力
产品细节
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 亚麻/淡象牙白/铝蓝/浅英国褐
- 款式： IR7019-221
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。