Nike Air Max Moto 2K SE
女子运动鞋
¥1,049
Nike Air Max Moto 2K SE 女子运动鞋巧糅经典和新颖设计，助你轻松出行。反光装饰细节和后跟 Air Max 缓震配置相得益彰。
- 显示颜色： 帆白/幻影灰白/淡象牙白
- 款式： IO4862-100
其他细节
- 织物、皮革和合成材质组合鞋面，透气耐穿
- 匠心鞋头有助增加舒适度，同时不失时尚
- Air Max 缓震配置舒适回弹，提供出色的支撑效果
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
