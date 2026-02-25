Nike Air Max Muse SE
女子运动鞋
20% 折让
不为谁左右。Nike Air Max Muse SE 女子运动鞋以感性设计语言，筑就具有建筑美感的轮廓。融入生物学结构灵感，打造自然本源般的流线之美。标志性 Air 气垫以珠宝质感与瞩目厚底，步入全新气场。
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/黑/煤黑/金属暗灰
- 款式： IB6689-600
Nike Air Max Muse SE
20% 折让
不为谁左右。Nike Air Max Muse SE 女子运动鞋以感性设计语言，筑就具有建筑美感的轮廓。融入生物学结构灵感，打造自然本源般的流线之美。标志性 Air 气垫以珠宝质感与瞩目厚底，步入全新气场。
其他细节
- 皮革鞋面，经久耐穿，塑就分层外观
- 匠心排布的网眼设计，带来出众透气性
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 鞋舌饰有 Air Max 标志
产品细节
- 添加匠心元素
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 鲜亮勃艮第酒红/黑/煤黑/金属暗灰
- 款式： IB6689-600
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。