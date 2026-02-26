Nike Air Max Nova
大童运动鞋
33% 折让
Nike Air Max Nova 大童运动鞋缓震出色，大胆张扬。鞋面采用透气网眼设计结合结实材料，轻盈耐穿。运动风格设计塑就利落外观，是日常穿搭的理想之选。
- 显示颜色： 大学红/白色
- 款式： FN4446-600
其他细节
- 织物与合成材质组合鞋面，缔造出众耐穿性
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
- 柔软泡绵中底，缔造出众缓震效果
- 橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力
产品细节
- 经典鞋带
- 后跟提拉设计
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
