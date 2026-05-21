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Nike Air Max Nova 幼童运动鞋 - 白色/狼灰/珍珠粉/中柔粉

Nike Air Max Nova

幼童运动鞋

17% 折让

Nike Air Max Nova 幼童运动鞋缓震出色，大胆张扬。该鞋款采用透气网眼细节结合结实材料，轻盈耐穿。弹性鞋带搭配可调节固定带，方便轻松蹬入，快速外出。


  • 显示颜色： 白色/狼灰/珍珠粉/中柔粉
  • 款式： FN4459-108

Nike Air Max Nova

17% 折让

Nike Air Max Nova 幼童运动鞋缓震出色，大胆张扬。该鞋款采用透气网眼细节结合结实材料，轻盈耐穿。弹性鞋带搭配可调节固定带，方便轻松蹬入，快速外出。

其他细节

  • 织物与合成材质组合鞋面，轻盈透气且经久耐穿
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
  • 柔软泡绵中底，缔造出众缓震效果
  • 橡胶外底融入华夫格纹路，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 弹性鞋带
  • 鞋舌和后跟采用提拉设计
  • 显示颜色： 白色/狼灰/珍珠粉/中柔粉
  • 款式： FN4459-108

尺寸与尺码

    产品尺寸(单位:cm)

    28: 鞋内长 17.8

    29.5: 鞋内长 19

    31: 鞋内长 20

    32: 鞋内长 21

    33.5: 鞋内长 22

    35: 鞋内长 23

    *因人工测量会有些许误差，具体请以实物为准。

  • 尺码表

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    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
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