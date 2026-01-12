 
Nike Air Max Phoenix 男子运动鞋 - 白色/煤黑/黑/黑

Nike Air Max Phoenix

男子运动鞋

16% 折让
白色/煤黑/黑/黑
黑/煤黑/金属暗灰/黑

Nike Air Max Phoenix 男子运动鞋，助力凌跃。 Air Max 缓震配置结合轻盈鞋面，回弹缓震，为 Air Max 系列再添时尚单品。


  • 显示颜色： 白色/煤黑/黑/黑
  • 款式： FZ5307-103

Nike Air Max Phoenix

16% 折让

Nike Air Max Phoenix 男子运动鞋，助力凌跃。 Air Max 缓震配置结合轻盈鞋面，回弹缓震，为 Air Max 系列再添时尚单品。

其他细节

  • 橡胶外底镂空设计和轻盈后跟夹有助减轻鞋身重量，成就出众运动表现
  • Nike ReactX 技术采用轻盈耐穿泡绵，铸就出众回弹的顺畅迈步体验
  • Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 显示颜色： 白色/煤黑/黑/黑
  • 款式： FZ5307-103

免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。