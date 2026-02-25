 
Nike Air Max Plus 男子运动鞋 - 黑/大学金/大学红

Nike Air Max Plus

男子运动鞋

10% 折让
设计你的 Nike By You 专属定制产品

穿上 Nike Air Max Plus 男子运动鞋，彰显个性态度。 经典笼式设计演绎热力型潮范，透气织物帮助双足保持干爽。 可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，彰显不羁格调。


  • 显示颜色： 黑/大学金/大学红
  • 款式： DM0032-030

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
  • 中底拱形设计，带来出众支撑体验
  • Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震效果
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
免费配送和退换货

Nike会员或单笔订单满399普通达免运费。


退换货政策例外情况

更多信息

    • 敬请注意，同款但不同配色的商品有可能在材质等方面有些许差异，本页面中的商品介绍内容仅供参考，商品具体信息请以实物为准。如商品介绍内容中包含 Nike Flyknit 或气垫相关信息，请点击此链接，获取产品技术说明和穿着注意事项。

    该产品部分配色采用的图案设计具有随机性，所呈现的花纹可能不完全一致。敬请注意，并请酌情选购！

价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。