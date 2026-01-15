Nike Air Max Plus
男子运动鞋
¥1,299
穿上 Nike Air Max Plus 男子运动鞋，彰显个性态度。 经典笼式设计演绎热力型潮范，透气织物帮助双足保持干爽。 可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，彰显不羁格调。
- 显示颜色： 白色/信号蓝/旧宝蓝/队橙
- 款式： DM0032-107
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
- 中底拱形设计，带来出众支撑体验
- Air Max 缓震配置，缔造轻盈缓震效果
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
- 显示颜色： 白色/信号蓝/旧宝蓝/队橙
- 款式： DM0032-107
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
