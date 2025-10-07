 
Nike Air Max Plus OG 男子反光装饰运动鞋 - 黑/黑/金属银

Nike Air Max Plus OG

男子反光装饰运动鞋

10% 折让

穿上 Nike Air Max Plus OG 男子反光装饰运动鞋，彰显个性态度。经典笼式设计演绎热力型潮范，透气织物帮助保持干爽。可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，彰显不羁格调。


  • 显示颜色： 黑/黑/金属银
  • 款式： HV8066-002

其他细节

  • 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
  • 中底拱形设计，带来出众支撑体验
  • Air Max 缓震配置，轻盈缓震
  • 橡胶外底，铸就非凡抓地力

产品细节

  • 泡绵中底
  • 橡胶外底
  • 反光细节
  • 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Air Max

出众视觉效果。鞋底采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出色的支撑效果，缓震舒适。

