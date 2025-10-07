Nike Air Max Plus OG
男子反光装饰运动鞋
10% 折让
穿上 Nike Air Max Plus OG 男子反光装饰运动鞋，彰显个性态度。经典笼式设计演绎热力型潮范，透气织物帮助保持干爽。可视 Air Max 缓震配置，令你畅享舒适，彰显不羁格调。
- 显示颜色： 黑/黑/金属银
- 款式： HV8066-002
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
- 中底拱形设计，带来出众支撑体验
- Air Max 缓震配置，轻盈缓震
- 橡胶外底，铸就非凡抓地力
产品细节
- 泡绵中底
- 橡胶外底
- 反光细节
- 不适合用作个人防护装备 (PPE)
Air Max
出众视觉效果。鞋底采用窗口设计。传奇设计师汀克·哈特菲尔德从巴黎建筑内外汲取设计灵感，焕新演绎 Air 技术，塑就出众缓震效果。Air Max 提供出色的支撑效果，缓震舒适。
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
