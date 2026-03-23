Nike Air Max Plus OG
男子运动鞋
¥1,299
穿上 Nike Air Max Plus OG 男子运动鞋，彰显个性态度。经典笼式设计为你的造型增添活力，可视缓震配置令你畅享舒适，彰显不羁格调。
- 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
- 款式： IQ0170-400
Nike Air Max Plus OG
¥1,299
穿上 Nike Air Max Plus OG 男子运动鞋，彰显个性态度。经典笼式设计为你的造型增添活力，可视缓震配置令你畅享舒适，彰显不羁格调。
其他细节
- 合成材质与织物组合鞋面，经久耐穿，透气出众
- Air Max 缓震配置回弹舒适，提供恰到好处的支撑效果
产品细节
- 泡棉中底
- 橡胶外底
- 显示颜色： 黑蓝/游戏宝蓝/金属铜
- 款式： IQ0170-400
价格说明（此说明仅当出现价格比较时有效)
划线价格：划线的价格是商品的建议零售价供您参考。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。
未划线价格：未划线的价格是商品在本平台上的销售标价，具体的成交价格可能因顾客使用优惠券、折扣等情况发生变化，最终以订单结算页价格为准。